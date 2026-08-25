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La petite librairie à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 boulevard du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

La petite librairie à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 17:00:00
fin : 2026-10-28 18:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Partage de coups de coeur de lectures avec un.e bibliothécaire et… vous !
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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L’événement La petite librairie à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération

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