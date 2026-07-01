La Phaze + Speaker Louis + King Kong Blues, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

La Phaze + Speaker Louis + King Kong Blues 3 et 4 octobre La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

18 € sur place / 15€ en pré-vente / 13€ en tarif « carte jeunes »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-04T00:00:00+02:00 – 2026-10-04T00:30:00+02:00

SoundRising, les 13 ans, ça se fête !!

Après une première édition pour les 10 ans du label à la Salle des fêtes du grand parc, Sound Rising revient avec une nouvelle programmation résolument engagée et invite le groupe La Phaze pour une soirée aux frontières du Punk et de la Drum & Bass !

La Phaze est un groupe français originaire d’Angers, fondé en 1999 par Damny Baluteau (claviers, machines, chant) et Arnaud Fournier (guitare, cuivres, chœurs).

Leur style, le pungle (punk + jungle), mêle dub, ragga, hip-hop, drum and bass, créant une signature sonore unique.

Leur premier EP, Cushy Time, sort en 2001, suivi de Pungle Roads (2002), marqué par

le titre “RAS” dénonçant l’extrême droite. En 2003, Punglistic Mixture, compilation

de remixes avec la scène électro française, confirme leur style hybride.

Le départ de Nevrax en 2008 accompagne un virage plus rock-punk, influencé par Bérurier Noir. L’album Miracle aborde des sujet comme la guerre, la crise climatique, l’euthanasie et accueille des invités comme Keny Arkana et Eugene Hütz (Gogol Bordello). Une tournée mondiale de 2 ans et demi suit (180 concerts).

En 2011 sort Psalms and Revolution qui explore de nouvelles textures. En 2012, le groupe annonce sa séparation.

La Phaze se reforme en 2017 avec Speaker Louis (machines, basse, chœurs) et publie le clip “Sourire au teint de glace”. En 2020, l’album VISIBLE(S) marque leur retour, suivi de Pungle Generation (2023), une compilation hommage à leur parcours.

Un nouvel album est prévu pour début 2026.

Avec plus de 20 ans de carrière, La Phaze incarne une fusion puissante entre électro, punk et dub, une énergie scénique remarquable et un engagement sociopolitique constant. Le groupe est un pilier incontournable de la scène alternative française.

— Speaker Louis, bassiste du groupe phare de cette soirée, et signé sur Jungle Cake, le plus important label ragga jungle de l’histoire, s’occupera de clôturer la soirée avec un dj set Drum&Bass !!

— King Kong Blues, profondément marqués par leurs influences d’outre-Atlantique, de Chess Records à la Motown, en passant par Jon Spencer ou Jack White, du speed-boogie au blues mutant, en passant par la balade écorchée ou le soul-rock’n’roll; ce groupe, aux rythmiques et gimmicks vitaminés, saura faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs !

Depuis 2015, le trio Bordelais c’est plus de 300 dates, des tournées dans toute l’Europe, de la Slovaquie au Portugal.

Salle des Fêtes du Grand Parc, Bordeaux

Samedi 03 octobre 2026 – 19h30

️ Billetterie early bird disponible…

18 € sur place / 15€ en pré-vente / 13€ en tarif « carte jeunes »

Organisation : SoundRising

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1469189634903030/ »}] https://www.facebook.com/events/1469189634903030/

Après une première édition, Sound Rising revient avec une nouvelle programmation résolument engagée et invite le groupe La Phaze pour une soirée aux frontières du Punk et de la Drum & Bass ! punk rock

Joss.b artwork