La photographie à l’Épau, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans

Informations pratiques

La photographie à l’Épau 19 et 20 septembre Abbaye royale de l’Épau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Conseil départemental de la Sarthe vous invite à découvrir une nouvelle édition de la Saison photographique à l’Abbaye Royale de l’Épau. Dans le cadre exceptionnel de l’abbaye et de son parc, ce parcours photographique à ciel ouvert propose une déambulation où patrimoine, nature et création contemporaine dialoguent au fil des regards et des histoires.

Cinq Photographes, Cinq Visions

Cette année, cinq photographes investissent les lieux et nous invitent à explorer le lien qui nous unit à l’autre, à notre histoire, à notre environnement. À travers les oeuvres de Corey ARNOLD, Paolo VERZONE, Kateryna LEBRETON, Steven WASSENAAR et Gérard UFÉRAS, la photographie devient un espace de rencontre et de réflexion.

À l’école du regard

Le Conseil départemental de la Sarthe poursuit son action culturelle à destination des collèges avec le projet « À l’école du regard – photographie au collège ». Ce dispositif a permet à près de cinquante classes de collégiens sarthois de bénéficier de la présence d’un photographe professionnel pour des ateliers en classe, afin de préparer une exposition à l’abbaye au sein de la clairière des collégiens, dans le cadre de la saison photo.

https://epau.sarthe.fr/la-photographie-lepau

Abbaye royale de l’Épau Rue de l’Esterel, 72100 Le Mans, France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33243842229 https://epau.sarthe.fr [{« link »: « https://epau.sarthe.fr/la-photographie-lepau »}] Abbaye fondée en 1230 par la reine Bérengère de Navarre, veuve du roi d’Angleterre Richard Cœur-de-Lion, et confiée aux moines cisterciens. Destruction partielle en 1365 par les habitants du Mans. Restauration et reconstruction de la fin du XIVe siècle au milieu du XVe siècle. Transformations à partir du XVIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle (escalier des moines, dortoirs des moines, …). La communauté de moines est chassée à la Révolution. L’abbaye devient propriété du Département de la Sarthe en 1959. En voiture : Accès depuis l’autoroute A28 > sortie 23 Le Mans ZI Sud > suivre Le Mans Centre, puis Abbaye de l’Épau. Parking gratuit devant l’abbaye. En tramway : ligne 2 direction Espal-Arche de la Nature (13 min depuis la gare SNCF), arrêt : Gué Bernisson. En bus : ligne 6 direction Saint Martin arrêt : Gué Bernisson.

Le Conseil départemental de la Sarthe vous invite à découvrir une nouvelle édition de la Saison photographique à l’Abbaye Royale de l’Épau. Dans le cadre exceptionnel de l’abbaye et de son parc, ce à…

©Sarthe Culture