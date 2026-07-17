La photographie au musée d’Orsay : un parcours inédit dans les collections, Musée d’Orsay, Paris

Informations pratiques

La photographie au musée d’Orsay : un parcours inédit dans les collections 14 septembre – 26 décembre 2027 Musée d’Orsay Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-14T10:00:00+02:00 – 2027-09-14T18:00:00+02:00

Fin : 2027-12-26T10:00:00+01:00 – 2027-12-26T18:00:00+01:00

La photographie au musée d’Orsay : un parcours inédit dans les collections

Le musée d’Orsay exposera une partie de sa collection de photographies dans l’ensemble du parcours permanent. La présentation sera autant un bilan des acquisitions, recherches et révélations sur la photographie portées par le musée, qu’une ouverture sur les questions, les débats, les méthodes qui mobilisent et traversent les nombreux acteurs qui font vivre le champ de la photographie du 19e siècle et du début du 20e siècle.

Commissariat : Marie Robert, conservatrice en chef photographie & cinéma; Thomas Galifot, conservateur en chef photographie

Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 0140494814 https://www.musee-orsay.fr Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d’Orsay

La photographie au musée d’Orsay : un parcours inédit dans les collections

Gabriel Loppé, La Gare d’Orsay la nuit, vers 1900

Aristotype, Paris, musée d’Orsay, PHO 1985 415 3

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt