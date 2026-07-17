La photographie au musée d’Orsay : un parcours inédit dans les collections, Musée d’Orsay, Paris
mardi 14 septembre 2027 · Musée d'Orsay · Paris
Informations pratiques
La photographie au musée d’Orsay : un parcours inédit dans les collections 14 septembre – 26 décembre 2027 Musée d’Orsay Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-09-14T10:00:00+02:00 – 2027-09-14T18:00:00+02:00
Fin : 2027-12-26T10:00:00+01:00 – 2027-12-26T18:00:00+01:00
La photographie au musée d’Orsay : un parcours inédit dans les collections
Le musée d’Orsay exposera une partie de sa collection de photographies dans l’ensemble du parcours permanent. La présentation sera autant un bilan des acquisitions, recherches et révélations sur la photographie portées par le musée, qu’une ouverture sur les questions, les débats, les méthodes qui mobilisent et traversent les nombreux acteurs qui font vivre le champ de la photographie du 19e siècle et du début du 20e siècle.
Commissariat : Marie Robert, conservatrice en chef photographie & cinéma; Thomas Galifot, conservateur en chef photographie
Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 0140494814 https://www.musee-orsay.fr Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d’Orsay
La photographie au musée d’Orsay : un parcours inédit dans les collections
Gabriel Loppé, La Gare d’Orsay la nuit, vers 1900
Aristotype, Paris, musée d’Orsay, PHO 1985 415 3
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
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