La photographie aux Archives, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy

Informations pratiques

La photographie aux Archives Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Dès 8 ans. Limité à 10 personnes. Merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques dans votre réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous souhaitez en savoir plus sur les fonds photographiques conservés aux Archives départementales. Venez découvrir ces images et leurs supports, fenêtres ouvertes sur l’histoire de la photographie et de la Haute-Savoie !

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archedep@hautesavoie.fr »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Journées européennes du patrimoine

©Arch. Dép. Haute-Savoie, 49 Fi 544