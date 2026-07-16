La photographie documentaire, une pratique personnelle pour une cause commune : l’exemple du photographe franco-malien Bouba Touré, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

La photographie documentaire, une pratique personnelle pour une cause commune : l’exemple du photographe franco-malien Bouba Touré Jeudi 3 juin 2027, 14h00 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-03T14:00:00+02:00 – 2027-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-03T14:00:00+02:00 – 2027-06-03T18:00:00+02:00

Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – La photographie documentaire, une pratique personnelle pour une cause commune : l’exemple du photographe franco-malien Bouba Touré »

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis organisent un cycle de tables rondes animées par des professionnels de la photographie, des historiens, des archivistes, en direction d’un large public. Ce cycle ambitionne de montrer que la photographie est une pratique d’intention et un langage à part entière qui façonne notre compréhension du réel et notre patrimoine commun.

La cinquième table ronde du cycle porte sur le travail spécifique du photographe autodidacte franco-malien Bouba Touré (1948-2022) qui documentait dès les années 1970 sa vie et celle des travailleurs immigrés résidant dans les foyers : précarité des conditions de vie, solidarité, luttes, etc. Son œuvre, à la fois intime et politique, révèle aussi un récit collectif et offre un témoignage essentiel sur des réalités souvent invisibilisées.

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Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – La photographie documentaire, une pratique personnelle pour une cause commune : l’exemple du photographe Bouba de …

© Bouba Touré / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis