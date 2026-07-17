« La photographie, miroir des Écrins : deux siècles d’images et d’histoires ». Volet 02, Sabatier Olivier, Gap

Informations pratiques

« La photographie, miroir des Écrins :

deux siècles d’images et d’histoires ». Volet 02 2 – 27 novembre 2027 Sabatier Olivier Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-11-02T09:00:00+01:00 – 2027-11-02T17:00:00+01:00

Fin : 2027-11-27T09:00:00+01:00 – 2027-11-27T17:30:00+01:00

En août 2026, une campagne de prises de vue à la chambre photographique sera menée pour réaliser un état des lieux iconographique des glaciers des Écrins, en utilisant des plans films 10×12 cm et 20×25 cm. Le choix du grand format et du support argentique permettra de révéler avec précision les formes et les détails des glaciers. Ce travail s’appuiera sur les observations scientifiques de l’Institut des géosciences de l’environnement de Grenoble, les données du Parc national des Écrins.

Les résultats de cette commande artistique seront présentés en 2027 dans les salles d’exposition du Parc.

Sabatier Olivier Domaine de charance – Parc National des Écrins Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0664230931 https://www.ecrins-parcnational.fr/ https://www.facebook.com/parcnationaldesecrins/?locale=fr_FR Embrun est une commune des Hautes-Alpes classée « station de tourisme », à proximité de la retenue de Serre-Ponçon elle bénéficie du label Pays d’art et d’histoire décerné au

territoire Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras pour sa « démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie », en particulier pour le caractère patrimonial de son architecture, et son patrimoine religieux.

La Tour brune s’inscrit dans l’ensemble architectural de l’ancien archevêché médiéval classé aux Monuments historiques. Elle a bénéficié de plusieurs campagnes de réhabilitation, dont la plus récente date de 1989-

1990. L’ancien archevêché fait l’objet d’un programme de requalification (hors Tour brune) porté par la commune d’Embrun (ailes ouest et nord), pour créer un pôle culturel intercommunal. Gare SNCF d’Embrun, ligne Paris-Briançon où Marseille Briançon.

Par la route – RN 94

Nombreux parkings dans la ville.

En août 2026, une campagne de prises de vue à la chambre photographique sera menée pour réaliser un état des lieux iconographique des glaciers des Écrins, en utilisant des plans films 10×12 cm et cm.…

Olivier Sabatier – Parc national des Écrins