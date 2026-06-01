La Pianiste rouge, Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse, Villeurbanne
La Pianiste rouge, Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
La Pianiste rouge Dimanche 21 juin, 14h30 Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T15:40:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T15:40:00+02:00
À la proue de son vaisseau pianistique, plus volontaire qu’une Walkyrie, la Pianiste rouge libère ses textes frondeurs, assène ses colères, confie ses chansons d’amour. Voici une artiste intense, délicate et audacieuse, pour qui mélodies ne rime certainement pas avec mièvrerie…
Tout public
Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse 112 rue Anatole France 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
À la proue de son vaisseau, la Pianiste rouge libère ses textes frondeurs, assène ses colères, confie ses chansons d’amour.
© David Lecomte
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