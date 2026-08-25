La Pire des Princesses par la compagnie Le Poulailler Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

La Pire des Princesses par la compagnie Le Poulailler

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 18:30:00

fin : 2027-04-06

Date(s) :

2027-04-06

D’après les albums La pire des princesses / Le pire des chevaliers d’Anna Kemp et Sarah Ogilvie

La princesse Zélie n’en peut plus d’être enfermée dans son château en attendant qu’un beau prince lui fasse enfin découvrir le monde… Mais lorsqu’enfin il arrive, elle doit vite déchanter.

Car il la ramène chez lui et lui propose ni plus ni moins une vie de parfaite princesse au foyer, condamnée à choisir des robes et à organiser des soirées… en attendant bien sagement le retour de son époux. La princesse rêve d’aventures et n’a pas l’intention d’obéir, quitte à s’allier à un dragon pour se libérer elle-même…

C’est un jeune public familial dans la ligne directe de sa cousine Cornebidouille , spectacle qui détricote joyeusement les stéréotypes de genre…Tout cela en chansons, avec impertinence, humour et sensibilité.

D’après les albums La pire des princesses / Le pire des chevaliers d’Anna Kemp et Sarah Ogilvie

La princesse Zélie n’en peut plus d’être enfermée dans son château en attendant qu’un beau prince lui fasse enfin découvrir le monde… Mais lorsqu’enfin il arrive, elle doit vite déchanter.

Car il la ramène chez lui et lui propose ni plus ni moins une vie de parfaite princesse au foyer, condamnée à choisir des robes et à organiser des soirées… en attendant bien sagement le retour de son époux. La princesse rêve d’aventures et n’a pas l’intention d’obéir, quitte à s’allier à un dragon pour se libérer elle-même…

C’est un jeune public familial dans la ligne directe de sa cousine Cornebidouille , spectacle qui détricote joyeusement les stéréotypes de genre…Tout cela en chansons, avec impertinence, humour et sensibilité. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

Based on the books *The Worst Princess* and *The Worst Knight* by Anna Kemp and Sarah Ogilvie

Princess Zélie is sick and tired of being cooped up in her castle, waiting for a handsome prince to finally show her the world… But when he finally arrives, she quickly becomes disillusioned.

Because he takes her back to his home and offers her nothing less than the life of a perfect stay-at-home princess, doomed to choose dresses and organize parties… while waiting patiently for her husband’s return. The princess dreams of adventures and has no intention of obeying, even if it means teaming up with a dragon to free herself…

This show is aimed at young families and follows in the footsteps of its cousin, *Cornebidouille*, a production that playfully deconstructs gender stereotypes… All told through songs, with wit, humor, and sensitivity.

L’événement La Pire des Princesses par la compagnie Le Poulailler Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-25 par OT DE LA BAIE DE SOMME