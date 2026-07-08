La piscine Aquasud fête l’été ! Piscine Aquasud Agen
vendredi 14 août 2026 · Piscine Aquasud · Agen
Informations pratiques
Agen
La piscine Aquasud fête l’été !
Piscine Aquasud Avenue d’Italie Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Soirée karaoké, baignade et animations aquatiques
Soirée karaoké, baignade et animations aquatiques .
Piscine Aquasud Avenue d’Italie Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47
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English : La piscine Aquasud fête l’été !
Karaoke night, swimming, and water activities
L’événement La piscine Aquasud fête l’été ! Agen a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen
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