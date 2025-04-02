Cholet

La Piste des Jeux

Centre-Ville Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Ludothèque propose la PISTE DES JEUX dont la thématique est le Moyen Age. Cet événement gratuit aura lieu de 10 h à 19 h, en extérieur à proximité de la Ludothèque. Les participants pourront profiter de propositions variées, pour tous publics de 2 à 99 ans. Les jeux et joutes de la collection seront installés en extérieur, aux Arcades Rougé, en coeur de ville de Cholet Agglomération. Certaines animations seront permanentes et d’autres programmées ! Suivez-le guide

Aventures médiévales de 10 h à 19 h le 6 juin 2026

Tous publics, à partir de 2 ans .

Centre-Ville Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 44 ludotheque@agglo-choletais.fr

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English :

L’événement La Piste des Jeux Cholet a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Choletais