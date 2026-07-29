La place en Lumières Station Nautique Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

La place en Lumières

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Petit Feu d’artifice à l’occasion du dernier marché de l’étéTout public

L’esplanade Pierre le Thiès s’anime tout l’été !

Petit Feu d’artifice à l’occasion du dernier marché de l’été. .

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : La place en Lumières

A small fireworks display to mark the last summer market

L’événement La place en Lumières Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne