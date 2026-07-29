La place en Lumières Station Nautique Giffaumont-Champaubert
vendredi 28 août 2026 · Station Nautique · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
La place en Lumières
Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Petit Feu d’artifice à l’occasion du dernier marché de l’étéTout public
L’esplanade Pierre le Thiès s’anime tout l’été !
Petit Feu d’artifice à l’occasion du dernier marché de l’été. .
Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
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English : La place en Lumières
A small fireworks display to mark the last summer market
L’événement La place en Lumières Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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