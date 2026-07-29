UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Giffaumont-Champaubert

La place en Lumières Station Nautique Giffaumont-Champaubert

vendredi 28 août 2026 · Station Nautique · Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Station Nautique
Adresse
Esplanade Pierre le Thiès
Ville
51290 Giffaumont-Champaubert
Département
Marne
Tarif

Giffaumont-Champaubert

La place en Lumières

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Petit Feu d’artifice à l’occasion du dernier marché de l’étéTout public
L’esplanade Pierre le Thiès s’anime tout l’été !
Petit Feu d’artifice à l’occasion du dernier marché de l’été.   .

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La place en Lumières

A small fireworks display to mark the last summer market

L’événement La place en Lumières Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)