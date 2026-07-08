LA PLACE FÊTE SES 10 ANS ! La Place Paris

Informations pratiques

10 ANS À FAIRE VIVRE LA CULTURE

La Place s’est imposée en 10 ans comme un acteur incontournable du paysage culturel parisien, francilien et national. Lieu d’expression dédié au hip-hop implanté au cœur de Paris, La Place est née d’une ambition forte : offrir à ce mouvement culturel majeur, à ses artistes et au public un lieu à sa mesure, soit 1400m2 d’espaces pour créer, transmettre et diffuser la culture.

Au fil des années, nous avons accueilli plusieurs milliers d’artistes, de danseur·euse·s, de musicien·ne·s, de graffeur·euse·s, de collectifs, de professionnel·le·s et de passionné·e·s. Nous avons vu émerger de nouveaux talents, accompagné des carrières, favorisé les rencontres et contribué à mieux comprendre ce mouvement culturel central de notre époque.

UN FESTIVAL À NOTRE IMAGE : PLURIEL, VIVANT ET GÉNÉREUX

Pendant 10 jours, du 2 au 11 octobre 2026, nous transformerons chacun de nos espaces en un festival vivant, pensé comme une grande fête populaire et fédératrice. À travers cet événement nous réunirons la musique, la danse, les arts visuels, avec une exposition immersive inédite mêlant peinture, œuvres en volume, vidéo et photographie ainsi que des soirées exceptionnelles de concerts, clubbing, battles et shows de danse.

Rap français historique et nouvelle génération, scènes afro et caribéennes, danse, graffiti, arts visuels, DJ sets et créations originales se croiseront dans une programmation pensée comme le reflet de la richesse artistique hip-hop. Notre ambition est de rassembler les communautés au sein de La Place, créer des passerelles entre les disciplines et offrir à notre public une expérience globale au cœur des esthétiques qui façonnent notre identité.

UNE CÉLÉBRATION COLLECTIVE,UN NOUVEAU CHAPITRE

Nos 10 ans marquent une étape symbolique : l’ouverture d’un nouveau chapitre. Fidèles à l’état d’esprit de La Place, nous avons pensé ces 10 jours de célébration en collectif ! Pour marquer le passage vers la prochaine décennie, nous nous sommes entourés de 10 partenaires, producteurs d’événement, collectifs et médias, ayant marqué notre histoire.

Pendant dix jours, artistes, publics, partenaires et acteur·rice·s du secteur se retrouveront pour célébrer ce qui fait la force de nos cultures : la créativité, la performance, l’audace et la capacité à créer du lien. Mais aussi pour imaginer ensemble la suite.

LA PLACE FÊTE SES 10 ANS

2 AU 11 OCT. 2026

EXPOSITION – CONCERTS – CRÉATION LIVE EXCEPTIONNEL – BATTLE DE DANSE – DJ SETS – ARTS VISUELS – CLUB – PERFORMANCES CHORÉGRAPHIQUES – RENCONTRES

PROGRAMMATION COMPLÈTE DÉVOILÉE PROCHAINEMENT

WWW.LAPLACE-PARIS.COM

DU 2 AU 11 OCTOBRE 2026, NOUS VOUS INVITONS À CÉLÉBRER LES 10 ANS DE LA PLACE AU 10 PASSAGE DE LA CANOPÉE AVEC 10 JOURS DE FESTIVAL : DANSE, MUSIQUE ET ARTS VISUELS.

Du vendredi 02 octobre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/series/10-ans-la-place



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