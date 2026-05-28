La Place Royale en fête Pau
La Place Royale en fête Pau samedi 30 mai 2026.
Pau
La Place Royale en fête
Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
A cette occasion, les parkings Aragon et Clemenceau seront gratuits de 10h à 20h et le parking Bosquet sera gratuit comme tous les samedis, de 11h à minuit.
A partir de 10h: Les commerçants des rues Henri IV, Saint-Louis et Barthou organiseront une vente au déballage jusqu’à 19h. En parallèle, l’Office de Tourisme proposera une vente d’objets d’arts & design en collaboration avec l’association Arts et Matières .
De 11h30 à 13h un hommage à André Labarrère
vernissage de l’exposition André Labarrère, un maire emblématique débutera à 11h30. En accès libre tout au long du mois de juin sur l’allée centrale de la place Royale et dans le péristyle de l’Hôtel de Ville, cette exposition retrace la vie de l’homme politique local et national.
Dès 14h animations diverses: Roulotte de jeux en bois; atelier Maquillage artistique , atelier d’échecs,…. .
Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : La Place Royale en fête
L’événement La Place Royale en fête Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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