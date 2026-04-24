La place s’anime ateliers maquillage et structure gonflable Landerneau
La place s’anime ateliers maquillage et structure gonflable Landerneau vendredi 17 juillet 2026.
Landerneau
La place s’anime ateliers maquillage et structure gonflable
Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-21
Dans le cadre de la Place s’Anime Ateliers maquillage et structure gonflable, proposé par les commerçants de Landerneau Boutique. .
Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 12 35 59 63
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English : La place s’anime ateliers maquillage et structure gonflable
L’événement La place s’anime ateliers maquillage et structure gonflable Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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