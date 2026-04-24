Landerneau

La place s’anime ateliers maquillage et structure gonflable

Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-21

Dans le cadre de la Place s’Anime Ateliers maquillage et structure gonflable, proposé par les commerçants de Landerneau Boutique. .

Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 12 35 59 63

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English : La place s’anime ateliers maquillage et structure gonflable

L’événement La place s’anime ateliers maquillage et structure gonflable Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS