LA PLAGE AU VILLAGE Torreilles
LA PLAGE AU VILLAGE Torreilles vendredi 27 mars 2026.
LA PLAGE AU VILLAGE
Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-27 11:30:00
fin : 2026-03-28 01:00:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Un break printanier sur la Plage Blasi .
Transformée pour l’occasion en véritable plage éphémère , elle devient the plage to be et invite tout les amoureux de la plage de Torreilles à partager un moment unique et inoubliable.
.
Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
English :
A spring break on the Plage Blasi .
Transformed for the occasion into a veritable ephemeral beach, it becomes the beach to be and invites all Torreilles beach lovers to share a unique and unforgettable moment.
