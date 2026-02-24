LA PLAGE AU VILLAGE Torreilles

LA PLAGE AU VILLAGE

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date :

Début : Mardi 2026-03-27 11:30:00

fin : 2026-03-28 01:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Un break printanier sur la Plage Blasi .

Transformée pour l’occasion en véritable plage éphémère , elle devient the plage to be et invite tout les amoureux de la plage de Torreilles à partager un moment unique et inoubliable.

Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

A spring break on the Plage Blasi .

Transformed for the occasion into a veritable ephemeral beach, it becomes the beach to be and invites all Torreilles beach lovers to share a unique and unforgettable moment.

