Sérignan

LA PLAGE AUTREMENT

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-15 2026-08-05 2026-09-09

Profitez d’un échange privilégié avec les agents du Conservatoire du littoral et découvrez la richesse écologique de la plage grâce à l’observation des oiseaux, des laisses de mer et de sa préservation.

Profitez d’un échange privilégié avec les agents du Conservatoire du littoral et découvrez la richesse écologique de la plage grâce à l’observation des oiseaux, des laisses de mer et de sa préservation. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : LA PLAGE AUTREMENT

Enjoy a privileged exchange with Conservatoire du littoral agents and discover the ecological richness of the beach by observing birds, tidal flats and its preservation.

L’événement LA PLAGE AUTREMENT Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34