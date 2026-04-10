LA PLAGE AUTREMENT Sérignan
LA PLAGE AUTREMENT Sérignan mercredi 24 juin 2026.
Sérignan
LA PLAGE AUTREMENT
Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-15 2026-08-05 2026-09-09
Profitez d’un échange privilégié avec les agents du Conservatoire du littoral et découvrez la richesse écologique de la plage grâce à l’observation des oiseaux, des laisses de mer et de sa préservation.
Profitez d’un échange privilégié avec les agents du Conservatoire du littoral et découvrez la richesse écologique de la plage grâce à l’observation des oiseaux, des laisses de mer et de sa préservation. .
Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English : LA PLAGE AUTREMENT
Enjoy a privileged exchange with Conservatoire du littoral agents and discover the ecological richness of the beach by observing birds, tidal flats and its preservation.
L’événement LA PLAGE AUTREMENT Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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