La plaine de jeux de la Halvêque en fête ! Square de la Halvêque Nantes
mercredi 23 septembre 2026 · Square de la Halvêque · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Venez entre amis, entre voisins ou en famille !Le grand goûter de la Plaine de jeux sera l’occasion de s’amuser, partager et découvrir ce qui va bientôt changer dans le square.Au programme :???? De 14h à 17h30• Initiation vélo : venez tester, découvrir ou redécouvrir le vélo• Initiation trottinette : découvrez et faites vos premiers essais en trottinette• Création d’une fresque collective : participez à la transformation du local de la pataugeoire???? De 15h à 16hCourse d’orientation : partez à la découverte des changements à venir dans le square???? De 16h à 17h30Grand goûter de quartier pour se rencontrer et passer un bon moment ensemble
Square de la Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/square-de-la-halveque
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