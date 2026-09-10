La plaine de jeux de la Halvêque en fête ! Square de la Halvêque Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Venez entre amis, entre voisins ou en famille !Le grand goûter de la Plaine de jeux sera l’occasion de s’amuser, partager et découvrir ce qui va bientôt changer dans le square.Au programme :???? De 14h à 17h30• Initiation vélo : venez tester, découvrir ou redécouvrir le vélo• Initiation trottinette : découvrez et faites vos premiers essais en trottinette• Création d’une fresque collective : participez à la transformation du local de la pataugeoire???? De 15h à 16hCourse d’orientation : partez à la découverte des changements à venir dans le square???? De 16h à 17h30Grand goûter de quartier pour se rencontrer et passer un bon moment ensemble

Square de la Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/square-de-la-halveque



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