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La plaine de jeux de la Halvêque en fête ! Square de la Halvêque Nantes

mercredi 23 septembre 2026 · Square de la Halvêque · Nantes

La plaine de jeux de la Halvêque en fête ! Square de la Halvêque Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Square de la Halvêque
Adresse
Rue Léon Serpollet
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Venez entre amis, entre voisins ou en famille !Le grand goûter de la Plaine de jeux sera l’occasion de s’amuser, partager et découvrir ce qui va bientôt changer dans le square.Au programme :???? De 14h à 17h30• Initiation vélo : venez tester, découvrir ou redécouvrir le vélo• Initiation trottinette : découvrez et faites vos premiers essais en trottinette• Création d’une fresque collective : participez à la transformation du local de la pataugeoire???? De 15h à 16hCourse d’orientation : partez à la découverte des changements à venir dans le square???? De 16h à 17h30Grand goûter de quartier pour se rencontrer et passer un bon moment ensemble

Square de la Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/square-de-la-halveque


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