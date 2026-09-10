La Préfecture de la Martinique vous ouvre ses portes, La Préfecture de la Martinique vous ouvre ses portes, Fort-de-France

samedi 19 septembre 2026 · La Préfecture de la Martinique vous ouvre ses portes · Fort-de-France

Informations pratiques

La Préfecture de la Martinique vous ouvre ses portes 19 et 20 septembre La Préfecture de la Martinique vous ouvre ses portes Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir ce site emblématique au cours d’un week-end dédié au patrimoine photographique et au patrimoine en péril

Inscriptions à compter du lundi 7 septembre en téléchargeant le lien suivant :

https://www.weezevent.com

La Préfecture de la Martinique vous ouvre ses portes rue Victor Sévère 97200 Fort de France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596 39 36 00 https://www.martinique.gouv.fr https://www.weezevent.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Everything you need to run your event – ticketing, access control, cashless payments, and staff management – all in one easy-to-use platform. », « type »: « rich », « title »: « Weezevent – The solution for all your events », « thumbnail_url »: « https://weezevent.com/opengraph.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://weezevent.com/en-gb/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 675, « thumbnail_width »: 1200, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Weezevent »}, « link »: « https://www.weezevent.com »}] La préfecture anciennement appelée Hôtel du Gouvernement, possède une architecture inspirée selon la tradition, du Petit Trianon de Versailles. D’une architecture d’inspiration classique, la façade est percée d’un rythme régulier de grandes ouvertures. Le bâtiment fut le premier édifice en béton armé construit à la Martinique. Transports à proximité

Venez découvrir ou redécouvrir ce site emblématique au cours d’un week-end dédié au patrimoine photographique et au patrimoine en péril

© préfecture de Martinique