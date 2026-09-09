La préfecture ouvre ses portes !, Préfecture de la Charente-Maritime, La Rochelle

samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de la Charente-Maritime · La Rochelle

Informations pratiques

La préfecture ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h30 Préfecture de la Charente-Maritime Charente-Maritime

Gratuit. Visite guidée sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite libre.

Visite guidée sur réservation.

Préfecture de la Charente-Maritime 38 rue Réaumur 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@charente-maritime.gouv.fr »}]

Visite libre.

©SDCI-Préfecture17