AGENDA · La Rochelle
La préfecture ouvre ses portes !, Préfecture de la Charente-Maritime, La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de la Charente-Maritime · La Rochelle
Informations pratiques
La préfecture ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h30 Préfecture de la Charente-Maritime Charente-Maritime
Gratuit. Visite guidée sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite libre.
Visite guidée sur réservation.
Préfecture de la Charente-Maritime 38 rue Réaumur 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@charente-maritime.gouv.fr »}]
Visite libre.
©SDCI-Préfecture17
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