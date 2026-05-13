La Préhistoire fait son cirque, Cité de la préhistoire, Orgnac-l’Aven

La Préhistoire fait son cirque Samedi 23 mai, 18h00 Cité de la préhistoire Ardèche

Limité à 30 personnes par groupe. 6 groupes dans la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

La Cité de la Préhistoire sera investie par le collectif circassien TBTF en partenariat avec la Cascade. Il s’agit d’une carte blanche donnée au collectif qui vous donne rendez-vous pour une visite exceptionnelle, ponctuée de surprises et de rencontres impromptues entre clown et acrobaties, qui éclaireront de façon inattendue la connaissance de la Préhistoire de l’Ardèche !

Cité de la préhistoire 2130 Route de l’Aven, 07150 Orgnac-l’Aven, France Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475386510 https://www.orgnac.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 38 65 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.orgnac.com »}] Le propos du musée est résolument accessible à un large public familial tout en se basant sur un discours scientifique actualisé (88 chercheurs consultés pour la validation des contenus). La présentation associe un propos généraliste sur la Préhistoire depuis 350 000 ans jusqu’à – 600 ans, à des focus qui valorisent le patrimoine ardéchois et gardois, notamment le patrimoine dolménique. Plusieurs niveaux de lecture sont présentés, avec notamment des animaux grandeur nature, des tables tactiles, des maquettes et des stands de manipulation. Des animations sont proposées gratuitement pendant les vacances scolaires. Parking.

La Cité de la Préhistoire sera investie par le collectif circassien TBTF en partenariat avec la Cascade. Il s’agit d’une carte blanche donnée au collectif qui vous donne rendez-vous pour une visite !…

©IsakStockas