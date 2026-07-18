La présence des Judéo‑Espagnols dans le 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 18 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Commencée à la fin du xixe siècle, cette immigration d’Europe balkanique trouve sa place dans le quartier Popincourt. De la rue Sedaine à la place la synagogue de la rue de la Roquette, rues, commerces et cafés reprennent vie sous la plume d’Ariane Bois dans Le Monde d’Hannah, inspiré de l’histoire de sa mère, juive turque. Le parcours s’accompagne d’extraits du livre et permet de retracer spécifiquement l’histoire de ces Djudyos, de leur installation au temps, plus sombre, des persécutions de l’Occupation.
À l’issue du parcours, le Mémorial vous propose une rencontre exceptionnelle, au Mémorial de la Shoah, avec Claudine Esther Barouhiel, auteure du livre Les Djudyos du 11e arrondissement de Paris, Éditions Glyphe, 2024.
Durée : 1h30.
Déplacement : 30 min (prière de se munir d’un titre de transport).
Rencontre : 1h.
Dans le cadre des 82 ans de « la rafle du Bosphore », le 5 mai 1944.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif: 6€
Lieu de rendez-vous : indiqué une semaine avant le parcours.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T14:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-la-presence-des-judeo-espagnols-dans-le-11e-arrondissement-de-paris +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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