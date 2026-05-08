La preuve par l’image ? Scam Paris

Qu’elle soit photo ou vidéo, l’image est aujourd’hui tout à la fois triomphante et vilipendée. La voilà promue lanceuse d’alerte quand le smartphone du citoyen capte une brutalité, voire une mise à mort ou toute forme de propos plus que condamnable… Et de devenir la référence, le juge et l’arbitre du crime de guerre ou contre l’humanité saisi par l’objectif de l’envoyé·e spécial·e témoin de l’exaction.

Mais la voilà aussi clouée au pilori d’une réalité trafiquée. L’histoire connaît les ruses des pouvoirs totalitaires qui font disparaître des clichés les héros soudainement bannis. Quant aux images de notre présent, on ne sait si elles représentent un fait existant ou une chimère produite par une IA toujours plus surdouée.

Bref, comment faire confiance à l’image ?

Avec

Dimitri Beck , journaliste, photographe, rédacteur en chef et directeur de la photographie de Polka

, journaliste, photographe, rédacteur en chef et directeur de la photographie de Polka Caroline Hayek , journaliste pour le quotidien francophone libanais L’Orient–Le Jour (sous réserve)

, journaliste pour le quotidien francophone libanais L’Orient–Le Jour (sous réserve) Julien Pain , journaliste et présentateur de « Vrai ou Faux » sur France Info

, journaliste et présentateur de « Vrai ou Faux » sur France Info Elena Volochine, lauréate du Prix Albert-Londres 2025

Animation par Hervé Brusini, journaliste, Président du Prix Albert-Londres

Dans le cadre du cycle de conférences « Profession reporter », la Bibliothèque publique d’information, le Prix Albert Londres et la Scam organisent une rencontre autour de la fiabilité des images.

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00

Scam 5 avenue Velasquez 75008 Auditorium Charles BrabantParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/la-preuve-par-limage/ contact.communication@bpi.fr



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