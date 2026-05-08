La preuve par l’image ? Scam Paris
La preuve par l’image ? Scam Paris mercredi 27 mai 2026.
Qu’elle soit photo ou vidéo, l’image est aujourd’hui tout à la fois triomphante et vilipendée. La voilà promue lanceuse d’alerte quand le smartphone du citoyen capte une brutalité, voire une mise à mort ou toute forme de propos plus que condamnable… Et de devenir la référence, le juge et l’arbitre du crime de guerre ou contre l’humanité saisi par l’objectif de l’envoyé·e spécial·e témoin de l’exaction.
Mais la voilà aussi clouée au pilori d’une réalité trafiquée. L’histoire connaît les ruses des pouvoirs totalitaires qui font disparaître des clichés les héros soudainement bannis. Quant aux images de notre présent, on ne sait si elles représentent un fait existant ou une chimère produite par une IA toujours plus surdouée.
Bref, comment faire confiance à l’image ?
Avec
- Dimitri Beck, journaliste, photographe, rédacteur en chef et directeur de la photographie de Polka
- Caroline Hayek, journaliste pour le quotidien francophone libanais L’Orient–Le Jour (sous réserve)
- Julien Pain, journaliste et présentateur de « Vrai ou Faux » sur France Info
- Elena Volochine, lauréate du Prix Albert-Londres 2025
Animation par Hervé Brusini, journaliste, Président du Prix Albert-Londres
Dans le cadre du cycle de conférences « Profession reporter », la Bibliothèque publique d’information, le Prix Albert Londres et la Scam organisent une rencontre autour de la fiabilité des images.
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00
Scam 5 avenue Velasquez 75008 Auditorium Charles BrabantParis
https://agenda.bpi.fr/evenement/la-preuve-par-limage/ contact.communication@bpi.fr
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