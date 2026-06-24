La Prochaine Fois que tu mordras la poussière Roubaix

Roubaix

La Prochaine Fois que tu mordras la poussière

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 20:00:00

fin : 2027-04-14 21:30:00

Date(s) :

2027-04-14

D’après le roman de Panayotis Pascot | Adaptation et mise en scène de Paul Pascot et Marguerite de Hillerin

Dans le huis clos d’une salle d’attente d’hôpital, un dialogue intime et poignant se noue entre un père en fin de vie et son fils. Ce dernier a hérité de lui une indéfectible distance protectrice, métaphorisée par ce fameux millimètre d’écart face au miroir une incapacité viscérale à se laisser véritablement toucher par les autres.

Magnifiquement incarnée par Roméo Mariani et Yann Pradal, la mise en scène subtile met en lumière nos mécanismes de défense et nos fuites intimes. Une rencontre bouleversante et essentielle sur ce qui nous sépare, mais aussi sur ce qui nous unit irrémédiablement.

D’après le roman de Panayotis Pascot | Adaptation et mise en scène de Paul Pascot et Marguerite de Hillerin

Dans le huis clos d’une salle d’attente d’hôpital, un dialogue intime et poignant se noue entre un père en fin de vie et son fils. Ce dernier a hérité de lui une indéfectible distance protectrice, métaphorisée par ce fameux millimètre d’écart face au miroir une incapacité viscérale à se laisser véritablement toucher par les autres.

Magnifiquement incarnée par Roméo Mariani et Yann Pradal, la mise en scène subtile met en lumière nos mécanismes de défense et nos fuites intimes. Une rencontre bouleversante et essentielle sur ce qui nous sépare, mais aussi sur ce qui nous unit irrémédiablement. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Based on the novel by Panayotis Pascot | Adapted and directed by Paul Pascot and Marguerite de Hillerin

Behind closed doors in a hospital waiting room, an intimate and poignant dialogue unfolds between a father on his deathbed and his son. The son has inherited from him an unshakable protective distance, symbolized by that famous “millimeter of distance” in front of the mirror: a visceral inability to allow oneself to be truly touched by others.

Beautifully portrayed by Roméo Mariani and Yann Pradal, the subtle staging highlights our defense mechanisms and our innermost escapes. A deeply moving and essential exploration of what separates us, but also of what irrevocably unites us.

L’événement La Prochaine Fois que tu mordras la poussière Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme