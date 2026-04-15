La promenade du Paillon, saison 2, Nice, Nice
La promenade du Paillon, saison 2, Nice, Nice samedi 6 juin 2026.
La promenade du Paillon, saison 2 Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Nice Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Rendez-vous esplanade de la Bourgada, en haut de l’escalier menant au Musée d’art moderne et d’art contemporain (MAMAC)
Visite à deux voix pour découvrir les patrimoines historiques, bâti, naturel et scientifique.
Par les guides-conférenciers du service Ville d’art et d’histoire et le service médiation du Muséum d’Histoire naturelle – Ville de Nice
Organisé par la Direction des Patrimoines avec le Muséum d’Histoire Naturelle (Direction de la coordination des Musées).
Nice 10 Bd Jean Jaurès, 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 00 41 90 »}]
Rendez-vous esplanade de la Bourgada, en haut de l’escalier menant au Musée d’art moderne et d’art contemporain (MAMAC)
©Ville de Nice / Philippe VIGLIETTI
À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)
- AA Convention Nice Hôtel Le Méridien Nice Nice 17 avril 2026
- LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL BALLET – LE LAC DES CYGNES PALAIS NIKAIA DE NICE Nice 19 avril 2026
- Semi-Marathon International de Nice Nice 19 avril 2026
- MURMURATION LEVEL 2 – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice 24 avril 2026
- POPOF LE 109 – FRIGO 16 Nice 25 avril 2026