La promenade du Paillon, saison 2, Nice, Nice

La promenade du Paillon, saison 2 Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Rendez-vous esplanade de la Bourgada, en haut de l’escalier menant au Musée d’art moderne et d’art contemporain (MAMAC)

Visite à deux voix pour découvrir les patrimoines historiques, bâti, naturel et scientifique.

Par les guides-conférenciers du service Ville d’art et d’histoire et le service médiation du Muséum d’Histoire naturelle – Ville de Nice

Organisé par la Direction des Patrimoines avec le Muséum d’Histoire Naturelle (Direction de la coordination des Musées).

Nice 10 Bd Jean Jaurès, 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 00 41 90 »}]

Rendez-vous esplanade de la Bourgada, en haut de l’escalier menant au Musée d’art moderne et d’art contemporain (MAMAC)

©Ville de Nice / Philippe VIGLIETTI