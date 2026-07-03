La psychiatrie est littérature : rencontre avec Nathalie Skowronek Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Informations pratiques

« Contactée

pour animer des ateliers d’écriture en milieu psychiatrique, Nathalie

Skowronek, qui n’en a jamais dispensé, se demande bien ce qu’elle pourrait

apporter à des gens atteints de troubles psychiques. Pourtant, sans en

comprendre les raisons, elle accepte… ». Au fil des séances, l’autrice se

livre et répond aux questions des patients des ateliers des Saules. Un jeu de

miroir inversé s’offre aux yeux des lecteurs, dans lesquels ces ateliers

d’écriture, bien loin des habituelles activités occupationnelles, vont servir

autant les patients que l’autrice elle-même.

L’art

peut-il soigner ? Lors de cette rencontre et au fil de la discussion entre

Nathalie Skowronek et Yann Diener, découvrez un texte qui fait du bien. Un

texte sur le pouvoir de l’écriture et sur la capacité de la lecture à mettre

des mots sur les maux, à exprimer la complexité de l’esprit, la souffrance

humaine, à énoncer les angoisses et le chaos ambiant.

Nathalie Skowronek est une écrivaine belge née en 1973. Elle a

travaillé dans l’édition et la mode avant de publier une trilogie familiale publiée aux éditions Arléa (« Karen

et moi », « Max, en apparence », « Un monde sur mesure »). En 2020, elle reçoit le Prix de littérature de l’Union européenne pour « La carte

des regrets » (éd. Grasset, 2020).

En 2024 paraissent également chez Grasset « La voix des Saules » (éd. Grasset, 2024) et « Chienne de

guerre » (éd. Cotcotcot, 2024) Elle a également animé l’atelier d’écriture du club Antonin Artaud,

un centre de jour pour adultes souffrant de difficultés psychologiques. Depuis

septembre 2023, elle enseigne l’écriture romanesque à la Sorbonne.

Yann

Diener est psychanalyste à Paris, membre de l’École lacanienne de psychanalyse, chroniqueur à Charlie Hebdo et animateur d’un séminaire intitulé « La mâchoire de Freud ». De ses

recherches, il tire ses deux derniers livres « L’inconscient inculqué à mon ordinateur » (éd. Premier

Parallèle, 2025) et « La mâchoire de Freud »(éd. Gallimard, coll.

L’Arpenteur, 2024). Il travaille à l’hôpital Sainte-Anne, où il a créé le

laboratoire « Inconscient et machines ».

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

À l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, venez assister à une rencontre littéraire avec l’autrice du livre « La Voix des Saules », paru en 2024 et Yann Diener chroniqueur, essayiste et psychanalyste.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



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