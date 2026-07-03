La psychiatrie est littérature : rencontre avec Nathalie Skowronek Bibliothèque Benoîte Groult Paris
jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque Benoîte Groult · Paris
Informations pratiques
« Contactée
pour animer des ateliers d’écriture en milieu psychiatrique, Nathalie
Skowronek, qui n’en a jamais dispensé, se demande bien ce qu’elle pourrait
apporter à des gens atteints de troubles psychiques. Pourtant, sans en
comprendre les raisons, elle accepte… ». Au fil des séances, l’autrice se
livre et répond aux questions des patients des ateliers des Saules. Un jeu de
miroir inversé s’offre aux yeux des lecteurs, dans lesquels ces ateliers
d’écriture, bien loin des habituelles activités occupationnelles, vont servir
autant les patients que l’autrice elle-même.
L’art
peut-il soigner ? Lors de cette rencontre et au fil de la discussion entre
Nathalie Skowronek et Yann Diener, découvrez un texte qui fait du bien. Un
texte sur le pouvoir de l’écriture et sur la capacité de la lecture à mettre
des mots sur les maux, à exprimer la complexité de l’esprit, la souffrance
humaine, à énoncer les angoisses et le chaos ambiant.
Nathalie Skowronek est une écrivaine belge née en 1973. Elle a
travaillé dans l’édition et la mode avant de publier une trilogie familiale publiée aux éditions Arléa (« Karen
et moi », « Max, en apparence », « Un monde sur mesure »). En 2020, elle reçoit le Prix de littérature de l’Union européenne pour « La carte
des regrets » (éd. Grasset, 2020).
En 2024 paraissent également chez Grasset « La voix des Saules » (éd. Grasset, 2024) et « Chienne de
guerre » (éd. Cotcotcot, 2024) Elle a également animé l’atelier d’écriture du club Antonin Artaud,
un centre de jour pour adultes souffrant de difficultés psychologiques. Depuis
septembre 2023, elle enseigne l’écriture romanesque à la Sorbonne.
Yann
Diener est psychanalyste à Paris, membre de l’École lacanienne de psychanalyse, chroniqueur à Charlie Hebdo et animateur d’un séminaire intitulé « La mâchoire de Freud ». De ses
recherches, il tire ses deux derniers livres « L’inconscient inculqué à mon ordinateur » (éd. Premier
Parallèle, 2025) et « La mâchoire de Freud »(éd. Gallimard, coll.
L’Arpenteur, 2024). Il travaille à l’hôpital Sainte-Anne, où il a créé le
laboratoire « Inconscient et machines ».
Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.
À l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, venez assister à une rencontre littéraire avec l’autrice du livre « La Voix des Saules », paru en 2024 et Yann Diener chroniqueur, essayiste et psychanalyste.
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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