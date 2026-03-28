La P’tite Guinguette de la Couveuse du mercredi 03 juin Chadrac
La P’tite Guinguette de la Couveuse du mercredi 03 juin Chadrac mercredi 3 juin 2026.
Chadrac
La P’tite Guinguette de la Couveuse du mercredi 03 juin
Place du Forum Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
La Couveuse vous propose des fins d’après-midi à vivre en famille, entre amis ou en solo… A partir de 18h, à l’ombre des arbres, venez vous rafraichir et vous restaurer avec nos food trucks en profitant d’un bon concert ou d’un spectacle gratuit.
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Place du Forum Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
La Couveuse invites you to enjoy late afternoons with family, friends or on your own? From 6pm, in the shade of the trees, come and refresh yourself with our food trucks and enjoy a good concert or a free show.
L’événement La P’tite Guinguette de la Couveuse du mercredi 03 juin Chadrac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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