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La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet samedi 13 juin 2026.

Lieu : Ecuries de Baroja Salle Babieca

Adresse : 19 rue des Quatre Cantons

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Anglet

La P’tite séance

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13 16:10:00

Date(s) :
2026-06-13

Cette séance célèbre la légèreté et l’évasion à travers six courts métrages à découvrir.
Sous un soleil radieux et un ciel clément, bercé par le souffle d’une douce brise et le murmure des vagues, l’instant invite à la contemplation et au partage.

Tout public à partir de 3 ans.
Durée 36 minutes.   .

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55 

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English : La P’tite séance

L’événement La P’tite séance Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet

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