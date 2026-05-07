La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

Anglet

La P’tite séance

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13 16:10:00

Date(s) :

2026-06-13

Cette séance célèbre la légèreté et l’évasion à travers six courts métrages à découvrir.

Sous un soleil radieux et un ciel clément, bercé par le souffle d’une douce brise et le murmure des vagues, l’instant invite à la contemplation et au partage.

Tout public à partir de 3 ans.

Durée 36 minutes. .

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

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English : La P’tite séance

L’événement La P’tite séance Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet