La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet
La P’tite séance Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet samedi 13 juin 2026.
Anglet
La P’tite séance
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13 16:10:00
Date(s) :
2026-06-13
Cette séance célèbre la légèreté et l’évasion à travers six courts métrages à découvrir.
Sous un soleil radieux et un ciel clément, bercé par le souffle d’une douce brise et le murmure des vagues, l’instant invite à la contemplation et au partage.
Tout public à partir de 3 ans.
Durée 36 minutes. .
Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
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English : La P’tite séance
L’événement La P’tite séance Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet
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