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LA RAMÉE PLAGE BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE Toulouse

samedi 4 juillet 2026 · BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE
Adresse
21, chemin de Larramet
Ville
31170 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

LA RAMÉE PLAGE

BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE 21, chemin de Larramet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Avez-vous déjà testé le lac de la Ramée ? C’est le lieu de baignade surveillé le plus proche du Capitole !
Cet été, pour une durée spécifique, le lac est ouvert à la baignade.
Un espace de baignade surveillée dans une zone bien définie tous les jours.
Venez vous baigner en toute sécurité !

Le site offre une large palette d’activités, avec ses espaces boisés et son parcours forme de 3,7 km. Côté sports nautiques, on y pratique voile, planche à voile, kayak et pêche.
Le lieu dispose également de tables de pique-niques et d’une zone barbecue.

Pour rappel En dehors de ces dates et horaires, la baignade est strictement interdite   .

BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE 21, chemin de Larramet Toulouse 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 06 64 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have you ever tried Lac de la Ramée? It’s the closest supervised swimming area to the Capitole!

L’événement LA RAMÉE PLAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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