La Canourgue

LA RANDO CYCLO SOUVENIRS

Place du Pré Commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La traditionnelle rando Patrick aura lieu le mercredi 17 mai à partir de 13h30 au départ de la Canourgue.

Des circuits routes et VTT VTTAE vous sont proposés au départ de la Canourgue. Les circuits se feront accompagnés des licenciés du club de la Canourgue. café/fouace au départ

Ravitaillements à l’arrivée

La traditionnelle rando Patrick change de nom . Elle a été rebatisée la rando souvenirs afin de rendre hommage aux licenciés de notre club disparus.

Elle aura lieu le samedi18 Avril 2026 à partir de 13h30 au départ de la Canourgue.

Des circuits routes et VTT VTTAE vous sont proposés au départ de la Canourgue. Les circuits seront balisés et la trace gpx fournie.

Inscriptions Licenciés 7€ Non licenciés 10€ Gratuit -18 ans et licenciés Malpas

Ravitaillements en cours de parcours .

Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 79 71 65 81 darde.dom@wanadoo.fr

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English :

The traditional Patrick rando will take place on Wednesday May 17, starting at 1:30pm from La Canourgue.

Road and mountain bike circuits are available from La Canourgue. Tours will be accompanied by members of the La Canourgue club. coffee/fouace at the start

Refreshments at the finish

L’événement LA RANDO CYCLO SOUVENIRS La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn