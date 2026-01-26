L’ENFER DE ROQUEPRINS La Canourgue

L’ENFER DE ROQUEPRINS

Place du portal La Canourgue Lozère

2026-08-28

fin : 2026-08-28

2026-08-28

Course pédestre à l’ouverture de la fête de La Canourgue organisée par X-Sports Lozère qui vous mènera du centre-ville de La Canourgue au sommet de Roqueprins…

En somme une montée verticale de 2,5 km pour 350 m D+.

Inscriptions sur place dès 16h (place du Portal)

Premier départ 18h puis toutes les minutes.

Ouvert à partir de 16 ans (dans l’année) (autorisation parentale pour les mineurs)

Licence FFA ou certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition (Obligatoire)

Podium scratch Homme et Femme et Podium moins de 18 ans .

Place du portal La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 74 91 19 23 marine.aniel@wanadoo.fr

English :

Walking race from downtown La Canourgue to the summit of Roqueprins.

Vertical ascent of 2.2 km for 350 m D+. On-site registration from 4pm (place du Portal)

First start at 6pm, then every minute thereafter.

From 16 years of age, with parental authorization for minors

FFA license or medical certificate required.

