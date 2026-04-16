FÊTE VOTIVE DE LA CANOURGUE La Canourgue
FÊTE VOTIVE DE LA CANOURGUE La Canourgue vendredi 28 août 2026.
La Canourgue
FÊTE VOTIVE DE LA CANOURGUE
La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-28
Fête votive de la Canourgue !
Quatre jours de fêtes et d’animations à ne pas louper !!
Thème et programmation à venir…..
Fête foraine sur la place du Pré Commun
Fête votive de la Canourgue !
Quatre jours de fêtes et d’animations à ne pas louper !!
Thème et programmation à venir…..
Fête foraine sur la place du Pré Commun .
La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 comitedesfeteslacanourgue@gmail.com
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English :
Fête votive de la Canourgue!
Four days of festivities and entertainment not to be missed!
Theme and program to come…..
Funfair on the Place du Pré Commun
L’événement FÊTE VOTIVE DE LA CANOURGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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