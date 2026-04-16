La Canourgue

FÊTE VOTIVE DE LA CANOURGUE

La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-28

Fête votive de la Canourgue !

Quatre jours de fêtes et d’animations à ne pas louper !!

Thème et programmation à venir…..

Fête foraine sur la place du Pré Commun

Fête votive de la Canourgue !

Quatre jours de fêtes et d’animations à ne pas louper !!

Thème et programmation à venir…..

Fête foraine sur la place du Pré Commun .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 comitedesfeteslacanourgue@gmail.com

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English :

Fête votive de la Canourgue!

Four days of festivities and entertainment not to be missed!

Theme and program to come…..

Funfair on the Place du Pré Commun

L’événement FÊTE VOTIVE DE LA CANOURGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn