CORRIDA D’HALLOWEEN La Canourgue

CORRIDA D’HALLOWEEN

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Début : 2026-10-31 18:30:00

fin : 2026-10-31

2026-10-31

18h15 Ouverture de la Corrida, course de 1km des enfants

19h Départ de la corrida sur la place du pré commun, 6x1km

21h Remise des prix et buvette à la salle des fêtes, ouvert à tous.

Inscription jusqu’au 31 octobre à 18h30

Challenge club/entreprise 4 coureurs minimum.

Inscriptions et renseignements Laurent Cabiron au 06 71 75 19 36 ou par mail laurentcabiron@hotmail.com

Participez à la Corrida d’Halloween de La Canourgue, course déguisée pédestre de 6km dans les rues du village ! Mettez vos meilleurs déguisements !!

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 71 75 19 36 laurentcabiron@hotmail.com

English :

6:15pm: Opening of the Corrida, 1km children’s race

7pm: Start of the Corrida on the Place du Pré Commun, 6x1km

9pm: Prize-giving ceremony and refreshment bar at the village hall, open to all.

Registration until October 31 at 6:30 p.m

Club/company challenge: 4 runners minimum.

Registration and information: Laurent Cabiron on 06 71 75 19 36 or by e-mail: laurentcabiron@hotmail.com

