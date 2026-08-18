La Rando Octobre Rose Rignac
samedi 3 octobre 2026 · Rignac
Informations pratiques
Rignac
La Rando Octobre Rose
43 allée des mots Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Octobre Rose à Rignac rendez-vous samedi 3 octobre !
À l’occasion d’Octobre Rose, une matinée placée sous le signe de la solidarité et de la prévention est organisée à Rignac au profit de la Ligue contre le cancer de l’Aveyron.
Deux randonnées au choix
• 10 km départ à 9 h 30
• 5 km départ à 10 h 30
Accueil à la salle des fêtes de Rignac
Participation 5 €
Gratuit pour les moins de 10 ans.
À partir de 12 h soupe au fromage (5 € la portion, sans réservation), avec buvette et vente de crêpes.
La journée se poursuivra avec différents ateliers de prévention et de bien-être : diététique, sophrologie, énergétique et bien d’autres animations.
Un rendez-vous solidaire, convivial et ouvert à tous. Venez marcher, partager un moment ensemble et soutenir la lutte contre le cancer du sein ! .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
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English :
Pink October in Rignac: See you on Saturday, October 3!
L’événement La Rando Octobre Rose Rignac a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rignac (Aveyron)
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