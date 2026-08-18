Informations pratiques

Rignac

La Rando Octobre Rose

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Octobre Rose à Rignac rendez-vous samedi 3 octobre !

À l’occasion d’Octobre Rose, une matinée placée sous le signe de la solidarité et de la prévention est organisée à Rignac au profit de la Ligue contre le cancer de l’Aveyron.

Deux randonnées au choix

• 10 km départ à 9 h 30

• 5 km départ à 10 h 30

Accueil à la salle des fêtes de Rignac

Participation 5 €

Gratuit pour les moins de 10 ans.

À partir de 12 h soupe au fromage (5 € la portion, sans réservation), avec buvette et vente de crêpes.

La journée se poursuivra avec différents ateliers de prévention et de bien-être : diététique, sophrologie, énergétique et bien d’autres animations.

Un rendez-vous solidaire, convivial et ouvert à tous. Venez marcher, partager un moment ensemble et soutenir la lutte contre le cancer du sein ! .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pink October in Rignac: See you on Saturday, October 3!

L’événement La Rando Octobre Rose Rignac a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)