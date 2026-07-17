Visite libre du musée avec explications spécifiques d’ateliers, OSP – Musée de technologies anciennes, Rignac

Informations pratiques

Visite libre du musée avec explications spécifiques d’ateliers 19 et 20 septembre OSP – Musée de technologies anciennes Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Des animations et des ateliers consacrés à la projection cinématographique en 35 mm et à l’imprimerie sur presse à platine seront proposés toutes les heures.

OSP – Musée de technologies anciennes 6 place du Foirail, 12390 Rignac Rignac 12390 Aveyron Occitanie 06 08 96 54 13 http://www.osp-rignac.fr Sur une superficie de 250 m2, vous pourrez découvrir une exposition de 200 objets de la vie quotidienne entre 1850 et 1950, dont la plupart sont en parfait état de fonctionnement. Nos guides seront présents pour vous proposer des démonstrations interactives. De plus, nous organisons des ateliers pour une expérience encore plus immersive. Grand parking.

Visite libre du musée. animation ateliers projection cinéma 35mm et imprimerie sur presse à platine toute les heures.

©OSP