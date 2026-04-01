La randonnée des écoliers Départ de la salle de l’albote Loretz-d’Argenton

Loretz-d’Argenton

La randonnée des écoliers

Départ de la salle de l’albote 20 Place des Tilleuls Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Thouarsais à travers 3 circuits de randonnées pédestres qui vous feront traverser les vignes thouarsaises de 5, 10 et 15 kms pour les plus sportifs ! Ravitaillement programmé sur les parcours et sandwich offert à votre arrivée.

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Thouarsais à travers 3 circuits de randonnées pédestres qui vous feront traverser les vignes thouarsaises de 5, 10 et 15 kms pour les plus sportifs ! Ravitaillement programmé sur les parcours et sandwich offert à votre arrivée.

Départ libre de 8h à 10h .

Départ de la salle de l’albote 20 Place des Tilleuls Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 22 32 74 apebouilleloretz@yahoo.com

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English : La randonnée des écoliers

Get off the beaten track and explore the Thouarsais countryside on 3 hiking trails, each of which will take you through the vineyards of the Thouarsais region 5, 10 and 15 kms for the more athletic! Refreshments programmed along the way and sandwiches offered on arrival.

L’événement La randonnée des écoliers Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais