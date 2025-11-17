La Randonnée entre Vigne et Loire [38ème édition] Saumur

La Randonnée entre Vigne et Loire [38ème édition]

Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire

Route, Gravel, VTT, Marche, cette randonnée est le rendez-vous incontournable de l’automne ! La formule idéale pour découvrir le Saumurois, se balader en famille ou entre amis dans les sites touristiques et paysages viticoles de la région.

Programme à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 11 octobre 2026. .

Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 94 22 19 ctsaumursecretariat@orange.fr

English :

Road, Gravel, MTB, Walking this is the must-do autumn event! It’s the ideal way to discover the Saumur region, and take in the sights and wine-growing landscapes with family and friends.

German :

Straße, Gravel, Mountainbike, Wandern diese Wanderung ist ein Muss im Herbst! Die ideale Formel, um das Saumurois zu entdecken, mit der Familie oder mit Freunden durch die Sehenswürdigkeiten und Weinlandschaften der Region zu wandern.

Italiano :

Su strada, su ghiaia, in mountain bike, a piedi: questo tour è un must dell’autunno! È il modo ideale per scoprire la regione di Saumur e passeggiare con la famiglia o gli amici tra le attrazioni turistiche e i paesaggi vitivinicoli della regione.

Espanol :

Carretera, gravilla, bicicleta de montaña, senderismo… ¡esta excursión es imprescindible este otoño! Es el medio ideal para descubrir la región de Saumur y pasear en familia o con amigos por los lugares de interés turístico y los paisajes vitícolas de la región.

