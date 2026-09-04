La Ratatouille / Scène Ouverte Mystère Comedy Club Nantes
vendredi 2 octobre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 19:00 – 20:15
Gratuit : non Sur réservation + prix libre à la sortie Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Scène ouverte d’improvisation Tout le monde peut improviser ! Il suffit d’avoir de l’imagination et de la laisser s’exprimer ! Ici pas besoin d’avoir préparé un texte c’est le public et le MC qui décideront de ton sort ! Tu peux venir seul•e ou accompagné•e, juste pour regarder ou pour jouer et, que ce soit votre 304ème ou 1ère fois, tu seras le bienvenue pour lâcher prise t’amuser car oui, tout le monde peut improviser. Tarifs : Réservation gratuite pour le public Gratuit pour les improvisateur•ices Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES
Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/la-ratatouille-scene-ouverte
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