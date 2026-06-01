Lectures et jeux pour petits et grands Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 16:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Nouveau Studio Théâtre Nantes 44000



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