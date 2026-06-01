Lectures et jeux pour petits et grands Nouveau Studio Théâtre Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Nouveau Studio Théâtre Nantes vendredi 28 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Nouveau Studio Théâtre Nantes 44000
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