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Lectures et jeux pour petits et grands Nouveau Studio Théâtre Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Nouveau Studio Théâtre Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Nouveau Studio Théâtre Nantes vendredi 28 août 2026.

Lieu : Nouveau Studio Théâtre

Adresse : 5 rue du Ballet

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 16:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Nouveau Studio Théâtre Nantes 44000


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