La RB Dance Company fête la musique de The Rise !, Terre-plein central boulevard Richard Lenoir, Paris

La RB Dance Company fête la musique de The Rise ! Dimanche 21 juin, 16h30 Terre-plein central boulevard Richard Lenoir Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Musique, la RB Dance Company propose présente une sélection des chansons de sa comédie musicale : The Rise !

Rendez-vous à 16h30 sur le terre-plein central au niveau du 4 boulevard Richard Lenoir, Paris XI.

Terre-plein central boulevard Richard Lenoir 4 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Paris Île-de-France

À l’occasion de la Fête de la Musique, la RB Dance Company propose présente une sélection des chansons de sa comédie musicale : The Rise !

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