La Réalité Virtuelle à découvrir, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Dizier · Saint-Dizier
Informations pratiques
La Réalité Virtuelle à découvrir Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Notre plateforme et nos casques “VR” sont prêts pour vous faire découvrir la réalité virtuelle avec des séances d’initiation de 30min sur inscription ! Attention c’est plus physique qu’on peut le croire !
Public : 13ans et +
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}, {« owner »: {« uid »: 21109932, « type »: « agenda »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 180, « bookingContact »: « media-saintdizier@agglo-saintdizier.fr », « venueId »: 29146, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791010800000, « id »: 1}], « bookingEmail »: null, « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]
Plateforme et Casque de réalité virtuelle Atelier découverte
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