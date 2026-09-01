La récolte des graines Place du Commerce Sèvremont
mercredi 16 septembre 2026 · Place du Commerce · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
La récolte des graines
Place du Commerce Médiathèque de Sèvremont Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Découvrez comment conserver et/ou produire vos graines, avec le CPIE Sèvre et Bocage.
Atelier en partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage Par où commencer pour produire ses propres graines et gagner en autonomie ? Quelles sont les semences les plus simples à réaliser ? Comment se déroule leur pollinisation ? Découvrez comment conserver vos variétés préférées grâce à des notions simples
Tout public. Sur inscription. .
Place du Commerce Médiathèque de Sèvremont Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 45 71 30 biblio.sevremont@paysdepouzauges.fr
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English :
Learn how to save and/or grow your own seeds with the CPIE Sèvre et Bocage.
L’événement La récolte des graines Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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