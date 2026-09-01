La récolte des graines Place du Commerce Sèvremont

Informations pratiques

Sèvremont

La récolte des graines

Place du Commerce Médiathèque de Sèvremont Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Découvrez comment conserver et/ou produire vos graines, avec le CPIE Sèvre et Bocage.

Atelier en partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage Par où commencer pour produire ses propres graines et gagner en autonomie ? Quelles sont les semences les plus simples à réaliser ? Comment se déroule leur pollinisation ? Découvrez comment conserver vos variétés préférées grâce à des notions simples

Tout public. Sur inscription. .

Place du Commerce Médiathèque de Sèvremont Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 45 71 30 biblio.sevremont@paysdepouzauges.fr

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English :

Learn how to save and/or grow your own seeds with the CPIE Sèvre et Bocage.

L’événement La récolte des graines Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges