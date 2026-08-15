Patrimoine historique et boisé Sèvremont
vendredi 18 septembre 2026 · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Patrimoine historique et boisé
30 Rue du Château Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Au château de La Flocellière, patrimoines naturel et historique sont mêlés.
Saurez-vous reconnaître les arbres qui ont permis de donner vie aux meubles de la belle demeure ? Un guide nature, une artiste plasticienne et une musicothérapeute vous accompagneront dans cette découverte.
Dans le cadre de la Semaine du Bois local. .
30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire
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English :
At the Château de La Flocellière, natural and historical heritage come together.
L’événement Patrimoine historique et boisé Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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