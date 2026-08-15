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AGENDA · Sèvremont

Patrimoine historique et boisé Sèvremont

vendredi 18 septembre 2026 · Sèvremont

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
30 Rue du Château
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Tarif

Sèvremont

Patrimoine historique et boisé

30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Au château de La Flocellière, patrimoines naturel et historique sont mêlés.
Saurez-vous reconnaître les arbres qui ont permis de donner vie aux meubles de la belle demeure ? Un guide nature, une artiste plasticienne et une musicothérapeute vous accompagneront dans cette découverte.

Dans le cadre de la Semaine du Bois local.   .

30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire  

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English :

At the Château de La Flocellière, natural and historical heritage come together.

L’événement Patrimoine historique et boisé Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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