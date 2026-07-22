LA REINE DES AVEUGLES (CHANSONS À VOIR) LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA REINE DES AVEUGLES (CHANSONS À VOIR)

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-31 21:40:00

Date(s) :

2026-07-28

Émilie Perrin, alias La Reine des aveugles, convoque la figure de la femme pirate pour nous embarquer sur son voilier nommé Désir.

Sur fond d’humour noir, de provoc et de nostalgie, ça parle de nos fuites, de nos tocs, de dates de péremption, de paradis perdus et de gilets de sauvetage…

Voici Soif d’adrénaline, le projet pirate. Aux commandes du bateau, Charlotte Castellat, alias Madame le cha, pour un voyage sonore empreint de sensualité, de mélancolie et de rage, au hasard des vagues, récifs et autres accidents de parcours. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Émilie Perrin, also known as The Queen of the Blind, invokes the image of a female pirate to take us aboard her sailboat, named Désir.

L’événement LA REINE DES AVEUGLES (CHANSONS À VOIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE