La Religieuse Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement
mardi 23 mars 2027 · Théâtre Les Bernardines · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
La Religieuse
Mardi 23 mars 2027 à partir de 20h.
Mercredi 24 mars 2027 à partir de 19h.
Du jeudi 25 au vendredi 26 mars 2027 à partir de 20h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-23 19:00:00
fin : 2027-03-24
Date(s) :
2027-03-23 2027-03-24 2027-03-25
Vingt ans après, Anne Théron rentre à nouveau au couvent pour y retrouver La Religieuse de Diderot, dans un monologue magnifiquement interprété par Marie-Laure Crochant. Saisissant.
lle n’est rien et ne sera jamais rien tel est le destin que l’on prédit à Suzanne Simonin, enfermée dans un couvent pour réparer la faute de sa bâtardise, emprisonnée dans le désir et la violence de mères supérieures hystériques, claquemurée dans une existence qu’elle n’a pas choisie. Vingt ans après sa première adaptation du roman de Diderot, Anne Théron récidive en choisissant de donner la parole aux monstres qui taraudent Suzanne. Garrottée dans cette robe/toile qui l’enveloppeet la contraint, Marie-Laure Crochant affronteses démons dans un corps-à-corps haletant qui nous coupe le souffle.
Ita missa est.
Texte original Anne Théron
Monologue librement adapté du roman-mémoires de La Religieuse, de Denis Diderot
Avec Marie-Laure Crochant .
Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Twenty years later, Anne Théron returns to the convent to reconnect with Diderot’s *La Religieuse*, in a monologue magnificently performed by Marie-Laure Crochant. Captivating.
L’événement La Religieuse Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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