La religion en Gaule romaine [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

La religion en Gaule romaine [Visite flash] Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée et visite gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

En Gaule, après la conquête romaine, les pratiques religieuses reflètent un mélange entre traditions celtiques et rites romains.

Des temples inspirés de Rome sont construits dans chaque cité. Mais un certain nombre de divinités gauloises se maintiennent : par exemple Cernunnos et Épona, qui côtoient les dieux gréco-romains.

Les sanctuaires révèlent de nombreuses offrandes faites aux dieux, souvent pour demander une guérison ou une protection.

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Photo : © MAN / Valorie Gô

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Découvrez comment était pratiquée en la religion en Gaule romaine ! archéologie musée saint-raymond

© MAN / Valorie Gô