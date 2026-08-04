La rentrée de l’amour Maison de la Jeunesse Périgueux
mardi 8 septembre 2026 · Maison de la Jeunesse · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
La rentrée de l’amour
Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 10:50:00
fin : 2026-09-08 12:50:00
Date(s) :
2026-09-08
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Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 52 81 cij@perigueux.fr
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English : La rentrée de l’amour
L’événement La rentrée de l’amour Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux
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