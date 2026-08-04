La rentrée de l’amour Maison de la Jeunesse Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

La rentrée de l’amour

Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 10:50:00

fin : 2026-09-08 12:50:00

Date(s) :

2026-09-08

Tu as passé un bon été, pourquoi ne pas te faire dépister ? Stand d’information sur la santé sexuelle. .

Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 52 81 cij@perigueux.fr

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English : La rentrée de l’amour

L’événement La rentrée de l’amour Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux