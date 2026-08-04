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La rentrée de l’amour Maison de la Jeunesse Périgueux

mardi 8 septembre 2026 · Maison de la Jeunesse · Périgueux

La rentrée de l’amour Maison de la Jeunesse Périgueux

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
10:50:00
Lieu
Maison de la Jeunesse
Adresse
10 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

La rentrée de l’amour

Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 10:50:00
fin : 2026-09-08 12:50:00

Date(s) :
2026-09-08

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Maison de la Jeunesse 10 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 52 81  cij@perigueux.fr

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English : La rentrée de l’amour

L’événement La rentrée de l’amour Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux

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