La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès, Place Nansouty, Bordeaux

Informations pratiques

La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès Samedi 12 septembre, 10h00 Place Nansouty Gironde

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Le temps d’une matinée, venez rencontrer les associations du quartier qui présenteront leurs activités et leurs projets.

De quoi faire le plein d’idées pour la rentrée.

Rendez-vous le samedi 12 septembre à partir de 10h place Nansouty !

Place Nansouty Place Nansouty, Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Participez à la 4ème édition du forum des associations du quartier Nansouty Saint-Genès !

La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès en 2025 sur la place Nansouty. © Ville de Bordeaux