La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès, Place Nansouty, Bordeaux
samedi 12 septembre 2026 · Place Nansouty · Bordeaux
Informations pratiques
La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès Samedi 12 septembre, 10h00 Place Nansouty Gironde
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Le temps d’une matinée, venez rencontrer les associations du quartier qui présenteront leurs activités et leurs projets.
De quoi faire le plein d’idées pour la rentrée.
Rendez-vous le samedi 12 septembre à partir de 10h place Nansouty !
Place Nansouty Place Nansouty, Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
Participez à la 4ème édition du forum des associations du quartier Nansouty Saint-Genès !
La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès en 2025 sur la place Nansouty. © Ville de Bordeaux
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