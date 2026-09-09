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La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès, Place Nansouty, Bordeaux

samedi 12 septembre 2026 · Place Nansouty · Bordeaux

La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès, Place Nansouty, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Place Nansouty
Adresse
Place Nansouty, Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre, gratuit

La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès Samedi 12 septembre, 10h00 Place Nansouty Gironde

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Le temps d’une matinée, venez rencontrer les associations du quartier qui présenteront leurs activités et leurs projets.
De quoi faire le plein d’idées pour la rentrée.
Rendez-vous le samedi 12 septembre à partir de 10h place Nansouty !

Place Nansouty Place Nansouty, Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
Participez à la 4ème édition du forum des associations du quartier Nansouty Saint-Genès !

La rentrée des assos de Nansouty Saint-Genès en 2025 sur la place Nansouty. © Ville de Bordeaux

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