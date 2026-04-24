La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages Médiathèque Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Ruelle-sur-Touvre

La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages

Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Venez découvrir les coups de cœur de nos libraires.

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Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

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L’événement La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême