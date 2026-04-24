UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ruelle-sur-Touvre

La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages Médiathèque Ruelle-sur-Touvre

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque · Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
15 Rue de Puyguillen
Ville
16600 Ruelle-sur-Touvre
Département
Charente
Tarif

Ruelle-sur-Touvre

La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages

Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Venez découvrir les coups de cœur de nos libraires.
  .

Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89  mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover our booksellers’ favorites.

L’événement La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Ruelle-sur-Touvre (Charente)