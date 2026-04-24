La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages Médiathèque Ruelle-sur-Touvre
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages
Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
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Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
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L’événement La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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