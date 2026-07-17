La rentrée littéraire, Médiathèque Simone de Beauvoir, Uzerche

Informations pratiques

La rentrée littéraire Vendredi 2 octobre, 15h30 Médiathèque Simone de Beauvoir Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Comi’thé Lectures placé sous le signe de la rentrée littéraire. Echanges et coups de coeurs des romans lus. Présentation, par les bibliothécaires, des romans sortis depuis la mi-août.

Médiathèque Simone de Beauvoir 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05.55.73.22.15 https://mediatheque-uzerche.fr Parking à proximité

Biblis en folie 2026

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